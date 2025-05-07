Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Resmi dan Cara Cek Saldo KKS Online untuk Dapat Bansos Pemerintah

Beby Apriliani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:09 WIB
Link Resmi dan Cara Cek Saldo KKS Online untuk Dapat Bansos Pemerintah
Link Resmi dan Cara Cek Saldo KKS Online untuk Dapat Bansos Pemerintah. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Ini link resmi dan cara cek saldo KKS online untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah program pemerintah berupa kartu identitas yang bertujuan memberikan dana kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Setiap PMKS yang terdaftar secara resmi akan dianggap sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang berarti mereka berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp300.000 setiap bulan.

Kartu ini berfungsi seperti kartu debit dan dapat digunakan untuk menarik dana bantuan melalui bank Himbara, atau untuk bertransaksi di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.

Link Resmi Cek Saldo KKS

Untuk memastikan keamanan dan keakuratan informasi, Kemensos menyediakan platform resmi yang dapat diakses masyarakat untuk mengecek status penerimaan bansos dan saldo KKS. Berikut link resminya: https://cekbansos.kemensos.go.id/

Melalui situs ini, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos dan melihat informasi terkait bantuan yang diterima.

Cara Cek Saldo KKS Secara Online

Berikut langkah-langkah untuk mengecek saldo KKS melalui situs resmi Kemensos:

1. Akses situs resmi

Buka browser dan kunjungi: https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Isi data wilayah

Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat di KTP.

 

