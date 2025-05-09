Bansos PKH 2025 Cair, Ini Cara Cek Nama Penerima Bantuan Rp3 Juta

Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan pada bulan ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Masyarakat kini bisa segera mengecek KTP mereka untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), yang kembali disalurkan pada bulan ini.

Bagi masyarakat yang mau mengetahui status penerimaan bansos PKH untuk Mei 2025 dapat mengakses platform resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk mengecek status penerimaan bansos, penerima manfaat dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan informasi wilayah penerima, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Ketik nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Masukkan kode captcha yang tertera di layar untuk verifikasi

5. Klik tombol “Cari Data”

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang diterima, periode pencairan, serta status penyaluran dana.

Sebagai informasi, pencairan bansos PKH di Mei 2025 masuk ke dalam bansos PKH tahap 2 yang memasuki periode April, Mei dan Juni 2025.