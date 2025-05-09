KRL Impor dari China Tiba di Tanjung Priok, Siap Meluncur ke Depok

JAKARTA - Sebanyak 60 gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah tiba di Indonesia hingga April 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transportasi publik nasional. Pengiriman dilakukan dalam tiga tahap, dengan batch ketiga yang terdiri dari 24 gerbong tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 25 April.

Gerbong KRL tersebut dikirim menggunakan kapal Vessel DA FU/280 dari CRRC Qingdao, China. Adapun proses unloading dan mobilisasi dilakukan di Lapangan dan Stasiun Pasoso yang dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia sebelum unit-unit KRL tersebut diberangkatkan menuju Depo KCI di Depok.

"Melalui infrastruktur yang dimiliki, kami memastikan setiap proses bongkar muat dan mobilisasi KRL berjalan aman, cepat, dan terintegrasi. Ini merupakan bentuk nyata kontribusi Pelindo Solusi Logistik dalam mendukung konektivitas transportasi di Indonesia," ujar Direktur Komersial dan Teknik SPSL Ruri I Rachmaputri, Jumat (9/5/2025).

Ruri menambahkan, penanganan gerbong KRL ini dilaksanakan dengan memenuhi seluruh aspek keamanan dan keselamatan sehingga diharapkan KRL dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kami akan terus memastikan setiap proses pengiriman berlangsung dengan efisien dan ketepatan waktu, sambil mengoptimalkan setiap aspek operasional yang ada, termasuk menjaga standar K3 yang ketat di seluruh tahapan. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa seluruh proses mobilisasi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga aman bagi semua pihak yang terlibat," tambah Ruri.

Upaya mobilisasi sarana transportasi publik seperti KRL ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan operasional kereta di wilayah Jabodetabek. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sebagai informasi, KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd melakukan penandatanganan Kontrak Kerjasama Pengadaan Sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Baru pada 31 Januari 2024 di Beijing, China. Adapun Kontrak Pengadaan Sarana KRL Baru ini, KAI Commuter membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V.