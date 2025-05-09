Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Impor dari China Tiba di Tanjung Priok, Siap Meluncur ke Depok

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:05 WIB
KRL Impor dari China Tiba di Tanjung Priok, Siap Meluncur ke Depok
Pelindo Solusi Logistik Mengirimkan KRL ke Depo KCI di Depok. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA -  Sebanyak 60 gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah tiba di Indonesia hingga April 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat transportasi publik nasional. Pengiriman dilakukan dalam tiga tahap, dengan batch ketiga yang terdiri dari 24 gerbong tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 25 April. 

Gerbong KRL tersebut dikirim menggunakan kapal Vessel DA FU/280 dari CRRC Qingdao, China. Adapun proses unloading dan mobilisasi dilakukan di Lapangan dan Stasiun Pasoso yang dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia sebelum unit-unit KRL tersebut diberangkatkan menuju Depo KCI di Depok.

"Melalui infrastruktur yang dimiliki, kami memastikan setiap proses bongkar muat dan mobilisasi KRL berjalan aman, cepat, dan terintegrasi. Ini merupakan bentuk nyata kontribusi Pelindo Solusi Logistik dalam mendukung konektivitas transportasi di Indonesia," ujar Direktur Komersial dan Teknik SPSL Ruri I Rachmaputri, Jumat (9/5/2025). 

Ruri menambahkan, penanganan gerbong KRL ini dilaksanakan dengan memenuhi seluruh aspek keamanan dan keselamatan sehingga diharapkan KRL dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. 

"Kami akan terus memastikan setiap proses pengiriman berlangsung dengan efisien dan ketepatan waktu, sambil mengoptimalkan setiap aspek operasional yang ada, termasuk menjaga standar K3 yang ketat di seluruh tahapan. Dengan pendekatan ini, kami memastikan bahwa seluruh proses mobilisasi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga aman bagi semua pihak yang terlibat," tambah Ruri.

Upaya mobilisasi sarana transportasi publik seperti KRL ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan operasional kereta di wilayah Jabodetabek. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan tujuan  pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Sebagai informasi, KAI Commuter bersama CRRC Sifang Co., Ltd melakukan penandatanganan Kontrak Kerjasama Pengadaan Sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Baru pada 31 Januari 2024 di Beijing, China. Adapun Kontrak Pengadaan Sarana KRL Baru ini, KAI Commuter membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165319//kereta_api_khusus_pedagang_dan_petani-4o1y_large.jpg
KAI Siapkan Kereta Khusus untuk Pedagang dan Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143855//krl-wSBi_large.jpg
Intip Penampakan KRL Impor China yang Layani Rute Bogor dan Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132458//uji_coba_krl_buatan_inka_di_lintas_jabodetabek-mb1M_large.jpg
Ini Penampakan KRL Baru Buatan Anak Negeri, Bukan Bekas Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109207//kci-yO1Y_large.jpg
Tambah 15 Perjalanan, KAI Commuter Targetkan Penumpang KRL Tembus 383,7 Juta di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/320/3109195//krl-tqRV_large.jpg
KCI Utang Rp3,6 Triliun Buat Impor KRL
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement