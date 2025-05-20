JAKARTA - Harga BBM kembali turun yang berlaku bulan Mei 2025. Harga BBM turun di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo sejak 1 Mei 2025. Pertamina menurunkan harga BBM mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah.
"Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.
Berikut ini harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku hari ini, Selasa (20/5/2025):
1. Harga BBM Pertamina
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter
Pertamax Green: Rp13.150 per liter
Pertamina Dex: Rp13.750 per liter