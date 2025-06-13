Indonesia Akhirnya Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Teken Kesepakatan Rp162,9 Triliun

JAKARTA - Indonesia akhirnya sepakat melakukan ekspor listrik bersih ke Singapura. Kesepakatan ini melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Singapura di bidang energi hijau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, nilai kerjasama dari ketiga MoU tersebut tidak kurang dari USD10 miliar atau setara Rp162,97 triliun. Kerjasama itu mencakup pembangunan zona industri berkelanjutan, interkoneksi dan perdagangan listrik lintas batas, dan kerja sama penangkapan dan peningkatan karbon atau CSS lintas batas.

"Ini adalah bagian kerjasama yang baik yang saling menguntungkan, dunia sekarang mendorong produk-produk memakai energi yang bersih," ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (13/6/2025).

Secara rinci, kerjasama tersebut antara lain pertama, Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Sustainable Industrial Zone, atau kerja sama tentang Zona Industri Berkelanjutan.

Kedua, Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Cross-Border Electricity Interconnection and Trading, Renewable and Low-Carbon Energy Technologies, Energy Efficiency and Conservation. Kerjasama ini mencakup Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi.