HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sempat Melemah, IHSG Berbalik Arah Menguat ke 7.190

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |10:02 WIB
Sempat Melemah, IHSG Berbalik Arah Menguat ke 7.190
Sempat Melemah, IHSG Berbalik Arah Menguat ke 7.190 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Senin (16/6/2025). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di zona merah ke level 7.158, lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya di level 7.166.

Namun, IHSG bergerak naik hingga pada pukul 09.03 WIB, indeks berada di posisi 7.190 atau naik 0,35 persen. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,38 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,02 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 99.540 kali. 

Adapun, sebanyak 172 saham harganya naik, 222 saham harganya turun dan 211 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi teknologi naik 0,51 persen, sektor energi naik 1,32 persen, sektor bahan baku naik 1,02 persen, sektor kesehatan naik 0,42 persen, sektor transportasi naik 0,87 persen, sektor industri naik 0,02 persen. Sedangkan sektor infrastruktur turun 0,19 persen, sektor keuangan turun 0,25 persen, sektor properti turun 0,24 persen, sektor siklikal turun 0,92 persen dan sektor non siklikal turun 0,29 persen.

Dalam tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) yang naik 15,34 persen ke level Rp218, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) naik 10,68 persen ke level Rp218 dan PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 9,86 persen ke level Rp78.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) turun 8,14 persen ke level Rp79, PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 6,54 persen ke level Rp143 dan PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) turun 5,80 persen ke level Rp650. 

(Dani Jumadil Akhir)

