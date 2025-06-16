IHSG Ditutup Melemah pada Level 7.117

, Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:28 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,68 persen atau 48,47 poin ke level 7.117 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (16/6/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 24,52 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,87 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,48 juta kali. Adapun, sebanyak 388 saham harganya terkoreksi, 232 saham harganya naik dan 186 saham lainnya stagnan.

1. Saham Konsolidasi

Sektor teknologi turun 0,57 persen, sektor bahan baku turun 1,37 persen, sektor transportasi turun 0,90 persen, sektor keuangan turun 0,63 persen, sektor industri turun 0,53 persen, sektor properti turun 0,06 persen, sektor siklikal turun 1,57 persen dan sektor non siklikal turun 0,88 persen. Sedangkan sektor energi naik 0,73 persen, sektor kesehatan naik 0,25 persen dan sektor infrastruktur naik 0,55 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 19,72 persen ke Rp85, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) naik 18,25 persen ke Rp324 dan PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 11,76 persen ke Rp570.