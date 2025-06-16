Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah pada Level 7.117

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:28 WIB
IHSG Ditutup Melemah pada Level 7.117
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,68 persen atau 48,47 poin ke level 7.117 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (16/6/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 24,52 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,87 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,48 juta kali. Adapun, sebanyak 388 saham harganya terkoreksi, 232 saham harganya naik dan 186 saham lainnya stagnan.

1. Saham Konsolidasi

Sektor teknologi turun 0,57 persen, sektor bahan baku turun 1,37 persen, sektor transportasi turun 0,90 persen, sektor keuangan turun 0,63 persen, sektor industri turun 0,53 persen, sektor properti turun 0,06 persen, sektor siklikal turun 1,57 persen dan sektor non siklikal turun 0,88 persen. Sedangkan sektor energi naik 0,73 persen, sektor kesehatan naik 0,25 persen dan sektor infrastruktur naik 0,55 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 19,72 persen ke Rp85, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) naik 18,25 persen ke Rp324 dan PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) naik 11,76 persen ke Rp570.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239/ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement