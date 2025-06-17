IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 7.169

, Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |12:31 WIB

IHSG Sesi I (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,73 persen ke level 7.169 pada perdagangan sesi pertama Selasa (17/6/2025).

Tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,5 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,7 triliun. Sebanyak 317 saham harganya naik, 291 saham harganya turun dan 352 saham lain harganya stagnan.

Indeks LQ45 menguat 0,89 persen ke level 802,06, indeks MNC36 menguat 0,57 persen ke level 317,93, indeks IDX30 menguat 0,44 persen ke level 416,04, serta indeks JII naik 1,70 persen ke level 506,32.

Sementara indeks sektoral diantaranya energi melemah 0,85 persen, konsumer non siklikal menguat 0,27 persen, konsumer siklikal naik 1,63 persen, keuangan menguat 0,66 persen, infrastruktur menguat 0,79 persen, properti melemah 0,42 persen, bahan baku naik 1,54 persen, transportasi naik 1 persen, industri melemah 0,54 persen, teknologi naik 0,49 persen, kesehatan turun 0,31 persen.