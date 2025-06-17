Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 7.169

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |12:31 WIB
IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke Level 7.169
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,73 persen ke level 7.169 pada perdagangan sesi pertama Selasa (17/6/2025). 

Tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,5 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,7 triliun. Sebanyak 317 saham harganya naik, 291 saham harganya turun dan 352 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 menguat 0,89 persen ke level 802,06, indeks MNC36 menguat 0,57 persen ke level 317,93, indeks IDX30 menguat 0,44 persen ke level 416,04, serta indeks JII naik 1,70 persen ke level 506,32.

Sementara indeks sektoral diantaranya energi melemah 0,85 persen, konsumer non siklikal menguat 0,27 persen, konsumer siklikal naik 1,63 persen, keuangan menguat 0,66 persen, infrastruktur menguat 0,79 persen, properti melemah 0,42 persen, bahan baku naik 1,54 persen, transportasi naik 1 persen, industri melemah 0,54 persen, teknologi naik 0,49 persen, kesehatan turun 0,31 persen.

 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
