HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.155

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:23 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 7.155
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 38,26 poin atau 0,54 persen ke 7.155 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (17/6/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 299 saham menguat, 325 saham melemah dan 336 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 18,2 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 menguat 0,62 persen ke 799,88, indeks JII naik 1,62 persen ke 505,94, indeks IDX30 menguat 0,11 persen ke 414,67 dan indeks MNC36 menguat 0,14 persen ke 316,58.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi menguat 0,62 persen, konsumer non siklikal menguat 0,04 persen, konsumer siklikal naik 1,72 persen, keuangan menguat 0,20 persen, infrastruktur naik 0,81 persen, properti naik 0,42 persen, bahan baku naik 1,67 persen, transportasi naik 2,55 persen, industri turun 1,01 persen, teknologi naik 1,41 persen, kesehatan menguat 0,52 persen.  

2. Saham Top Gainers

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 34,81 persen ke Rp182, PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 34,48 persen ke Rp195 dan PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE) naik 24,66 persen di Rp910.

 

