HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah, Ini Daftarnya 

Muhammad Aziz , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |07:15 WIB
4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Rumah Sakit Mewah, Ini Daftarnya 
Dato Sri Tahir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut daftar 4 terkaya Indonesia di balik Rumah Sakit mewah bertaraf Internasional

Bisnis rumah sakit kini tidak hanya menjadi sektor vital dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga ladang investasi yang menjanjikan. Di Indonesia, sejumlah konglomerat ternama memilih mengembangkan rumah sakit mewah berstandar internasional sebagai bagian dari portofolio bisnis mereka. Siapa saja mereka?

Industri jasa kesehatan di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan medis yang berkualitas. 

Tak heran, sektor ini menarik perhatian para pengusaha besar untuk berinvestasi, terutama dalam bentuk rumah sakit swasta dengan fasilitas premium dan teknologi canggih.

Berikut ini empat tokoh kaya Indonesia yang terjun ke bisnis rumah sakit dan sukses mengembangkan layanan kesehatan berkelas dunia:

1. Dato Sri Tahir - Mayapada Hospital

Dato Sri Tahir dikenal sebagai pendiri Grup Mayapada, konglomerasi yang bergerak di berbagai sektor, termasuk perbankan, properti, dan kesehatan. Salah satu unit bisnis kesehatannya adalah Mayapada Hospital, yang pertama kali didirikan pada 1 Juni 2008 setelah mengakuisisi Honoris Hospital di kawasan elit Modernland, Tangerang.

Rumah sakit ini menawarkan layanan kesehatan bertaraf internasional dan bekerja sama dengan National Healthcare Group Singapore. Reputasi Mayapada Hospital sebagai rumah sakit premium menjadikannya pilihan utama kalangan menengah atas dan ekspatriat.

 

