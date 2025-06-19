Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 7.007

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |12:19 WIB
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,41 persen ke level 7.007 pada perdagangan sesi pertama Kamis (19/6/2025). Tercatat total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,6 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,4 triliun.

Sebanyak 90 saham harganya naik, 593 saham harganya turun dan 277 saham lain harganya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 turun 1,69 persen ke level 779,37, indeks MNC36 turun 1,86 persen ke level 308,57, indeks IDX30 turun 1,90 persen ke level 404,17, serta indeks JII turun 1,54 persen ke level 495,51.

Sementara indeks sektoral diantaranya energi koreksi 1,55 persen, konsumer non siklikal turun 1,20 persen, konsumer siklikal turun 1,25 persen, keuangan turun 1,50 persen, infrastruktur turun 1,03 persen, properti turun 1,95 persen, bahan baku turun 2,47 persen, transportasi turun 3,10 persen, industri melemah 1,25 persen, teknologi turun 1,42 persen, kesehatan turun 1,02 persen.

 

Halaman:
1 2
