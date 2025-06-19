Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.968

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.968
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 139,15 poin atau 1,96 persen ke 6.968 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Kamis (19/6/2025).

Pada penutupan perdagangan terdapat 97 saham menguat, 594 saham melemah dan 269 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,9 triliun dari 24,2 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 turun 2,26 persen ke 774,81, indeks JII turun 2,44 persen ke 490,98, indeks IDX30 turun 2,52 persen ke 401,63 dan indeks MNC36 turun 2,53 persen ke 306,47.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi turun 1,78 persen, konsumer non siklikal turun 1,67 persen, konsumer siklikal turun 1,54 persen, keuangan turun 1,54 persen, infrastruktur turun 1,44 persen, properti turun 1,65 persen, bahan baku turun 3,76 persen, transportasi turun 3,84 persen, industri turun 1,60 persen, teknologi turun 2 persen, kesehatan turun 1,56 persen.  

2. Top Gainers

 

