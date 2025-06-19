MNC Group Siap Dukung Bandung Kembangkan Ekonomi dan Industri Kreatif

MNC Group terbuka untuk menjajaki kerja sama konkret sektor ekonomi kreatif dengan Pemkot Bandung. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Group menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, MNC Group terbuka untuk menjajaki bentuk kerja sama konkret di sektor ekonomi kreatif, apalagi Bandung dikenal sebagai kota yang melahirkan banyak talenta muda berbakat.

“Karena Bandung itu banyak anak-anak yang kreatif. Yang bisa di animasi, di gim, dan lain sebagainya. Karena kami juga ada di sini,” ujar Hary di MNC Tower, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Menurut Hary, potensi kolaborasi tersebut sangat mungkin digarap bersama lini usaha kreatif milik MNC.

“Intinya semua apa yang dikerjakan oleh MNC Group nanti akan kita coba eksplor. Apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan media untuk kemajuan Bandung,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Kembang.