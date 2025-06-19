Cara Cek NIK KTP Apakah Sudah Terdaftar Penerima BSU 2025 atau Tidak

(Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Cara cek NIK KTP apakah sudah terdaftar penerima BSU 2025 atau tidak. Bansos yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp300.000 untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus menjadi Rp600.000 akan cair di bulan ini.

Para pekerja atau buruh yang menantikan bantuan ini dapat melakukan pengecekan penerima menggunakan aplikasi resmi Jamsostek Mobile (JMO). Aplikasi ini memungkinkan pekerja mengetahui status kepesertaan dan pencairan bantuan secara praktis dan cepat.

Lantas bagaimana cara cek NIK KTP apakah sudah terdaftar penerima BSU 2025 atau tidak?

Pekerja dapat unduh dan instal aplikasi JMO. Aplikasi ini tersedia secara gratis di Google Play Store maupun App Store.

Pilih opsi daftar atau buat akun baru. Isi data lengkap sesuai KTP: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, dan nomor HP aktif.

Lakukan verifikasi via email dan SMS, lalu buat kata sandi. Kemudian login pengguna terdaftar dengan masuk menggunakan email, nomor HP atau NIK serta kata sandi terdaftar.

Selain itu, pekerja juga bisa mengecek NIK di laman resmi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ . Berikut caranya:

- Klik menu “Cek Status Penerima BSU”

- Isi data berikut secara lengkap:

- NIK (Nomor Induk Kependudukan)

- Nama lengkap (Sesuai KTP)