HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Turun ke Level 6.918

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |11:58 WIB
IHSG Sesi I Turun ke Level 6.918
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,72 persen atau 50,39 poin ke level 6.918 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (20/6/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,88 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,07 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 680.010 kali. Adapun, sebanyak 395 saham harganya turun, 177 saham harganya naik dan 224 saham lain harganya stagnan.

1. Konsoldasi Saham

Sektor teknologi turun 0,47 persen, sektor energi turun 0,50 persen, sektor bahan baku turun 0,89 persen, sektor kesehatan turun 0,49 persen, sektor infrastruktur 0,67 persen, sektor keuangan turun 0,78 persen, sektor industri turun 0,88 persen, sektor properti turun 1,46 persen, sektor siklikal turun 0,78 persen, dan sektor non siklikal turun 0,74 persen. Sedangkan sektor transportasi menjadi satu-satunya sektor yang menguat dengan naik 0,76 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Master Print Tbk (PTMR) naik 34,08 persen ke Rp240, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) naik 24,55 persen ke Rp208, dan PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 20,87 persen ke Rp278.

 

Halaman:
1 2
