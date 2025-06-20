Perbandingan Harta Kekayaan Irwan Mussry dengan Ahmad Dhani, Siapa Lebih Tajir?

JAKARTA - Harta kekayaan Irwan Mussry menjadi sorotan publik. Pasalnya suami Maia Estianty tersebut diketahui turut andil dalam membiayai pernikahan mewah Al Ghazali dengan Alyssa Daguise. Pernikahan Al Ghazali dengan Alyssa sudah digelar pada Senin 16 Juni 2025 di hotel mewah St. Regis, Jakarta Pusat.

Saat momen pernikahan Al dengan Alyssa, Maia Estianty dan Irwan Mussry juga terlihat membagikan koin emas. Tak tanggung-tanggung, mereka membagikan koin emas mini yang menjadi rebutan tamu undangan.

Usut punya usut, koin yang dibagikan Irwan Musry dan Maia Estianty ini merupakan logam mulia seberat 2 gram. Melansir laman Antam, harga jual logam mulia 2 gram berkisar antara Rp3.845.000.

Tidak hanya itu, sebelum akad pernikahan Al dengan Alyssa, penampilan Maia Estianty istri Irwan Mussry juga menarik perhatian dengan memakai satu set perhiasan blue sapphire sukses mencuri perhatian warganet. Seperangkat perhiasaan yang digunakan oleh Maia, ibu dari Al, mulai dari kalung dengan batu sapphire besar yang berbentuk oval dan dikelilingi kilauan berlian.

Harga blue sapphire miliknya diperkirakan mencapai USD578.000 atau setara dengan Rp10 miliar.

Menariknya, perhiasaan tersebut bukan sembarang koleksi, melainkan bagian dari rangkaian mewah Bvlgari Burma No Heat Sapphire Jewelry Suite yang dikenal sangat eksklusif.

Sosok Irwan Mussry pun menarik perhatian publik, ayah sambung Al Ghazali diketahui merupakan pengusaha sukses.

Ahmad Dhani pun menyinggung Irwan Mussry dalam pidato pernikahan Al dengan Alyssa.

"Saya juga bahagia hari ini, tidak hanya Al, tapi karena ibunya Al (Maia) berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya," kata Ahmad Dhani seperti dilihat dari video di YouTube miliknya.