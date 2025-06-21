Intip Pergerakan IHSG Pekan Depan, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih rentan koreksi pada awal pekan depan, Senin 23 Juni 2025.

1. IHSG Uji Level Support

Riset Phintraco Sekuritas membaca IHSG berpeluang menguji level support di kisaran 6.820–6.850.

“Indikator Stochastic RSI berada di area oversold, namun belum ada sinyal pembalikan arah. Volume transaksi jual meningkat, dan terdapat pelebaran negative slope pada indikator MACD,” tulis Phintraco dalam ulasannya, Sabtu (21/6/2025).

Sebelumnya IHSG ditutup melemah 0,88 persen ke posisi 6907,14 pada akhir perdagangan Jumat 20 Juni 2025 kemarin.