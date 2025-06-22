Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Produsen F-35 Rontok Usai Iran Tembak Jatuh 3 Jet Tempur Siluman Israel

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |09:56 WIB
JAKARTA - Saham Lockheed Martin Corporation (LMT), produsen pesawat jet tempur F-35 rontok usai Iran berhasil menembak jatuh tiga pesawat jet tempur siluman Israel tersebut. 

Kantor berita IRNA melaporkan bahwa Iran telah menembak jatuh 3 jet F-35 generasi kelima milik Israel, sejak Sabtu 13 Juni 2025 malam kemarin. Penembakan jet tempur yang telah dimodifikasi itu merupakan respons terhadap serangan Israel ke sejumlah fasilitas nuklir hingga wilayah berpenduduk sipil di Iran pada Jumat 12 Juni 2025 pagi waktu setempat.

Saham Lockheed Martin, kontraktor pertahanan Amerika yang memproduksi pesawat jet tempur siluman F-35 turun tajam menyusul laporan bahwa Iran telah menembak jatuh empat jet F-35 sejak pecahnya permusuhan. Demikian dilansir Teheran Times, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Penurunan saham terjadi pada Senin 16 Juni 2025. Harga saham LMT turun 3,87% ke level USD467,06 per lembar pada penutupan perdagangan Senin kemarin di NYSE.

Sumber mengatakan puing-puing dari pesawat terakhir yang jatuh sedang diambil dan dipindahkan ke lokasi yang aman untuk analisis lebih lanjut.

Saham Lockheed Anjlok
Saham Lockheed Anjlok
 

Halaman:
1 2
