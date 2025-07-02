Jajaran 10 Orang Terkaya di Indonesia Juli 2025 Berharta Rp2.155,9 Triliun, Bos Batu Bara Juaranya

JAKARTA - Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia edisi Juli 2025. Para miliarder ini menguasai berbagai sektor bisnis strategis seperti batu bara, perbankan, petrokimia, ritel, properti, energi terbarukan, hingga pusat data.

Tidak hanya mendominasi dalam negeri, beberapa nama juga berhasil masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya di dunia versi Forbes.

Berikut daftar lengkap 10 orang terkaya di Indonesia seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta.

1. Low Tuck Kwong

Di peringkat pertama orang terkaya di Indonesia ditempati Low Tuck Kwong. Sebagai pemilik Bayan Resources yang dijuluki Raja Batu Bara ini mempunyai harta USD27,5 miliar atau Rp445,5 triliun (kurs Rp16.200 per USD).

2. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor 2 di Indonesia versi Forbes 2025. Di bawah perusahaan Barito Pacific, Prajogo Pangestu berhasil mengumpulkan kekayaan mencapai USD26 miliar atau sekitar Rp421,2 triliun.

3. Robert Budi Hartono

Bersama dengan saudaranya, Michael Hartono, Robert memegang kepemilikan saham mayoritas di BCA dan perusahaan rokok Djarum. Dia memiliki kekayaan USD21,8 miliar atau Rp353,1 triliun.

4. Michael Hartono

Michael Hartono merupakan saudara dari R Budi Hartono. Sama seperti R Budi Hartono, harta kekayaannya dari bisnis perbankan hingga rokok dengan total kekayaan sekitar USD21 miliar atau Rp340,2 triliun.

5. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia merupakan pendiri Indorama Corporation yang bergerak di sektor pengelola bisnis petrokimia. Kekayaannya mencapai USD8,5 miliar atau Rp137,7 triliun.