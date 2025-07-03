BSU 2025 Rp600.000 Masih Belum Cair Juga? Ini Cara Cek NIK KTP dan Status Penerima Lewat HP

JAKARTA - BSU 2025 Rp600.000 masih belum cair juga? Ini cara cek NIK KTP dan status penerima lewat Hp.

Sejumlah masyarakat pekerja kembali mempertanyakan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp 600.000.

Meski program ini telah diumumkan pemerintah untuk dilanjutkan tahun ini, namun hingga awal Juli, masih ada yang belum menerima dana bantuan tersebut.

Lalu, apakah Anda termasuk salah satu penerimanya?

Simak cara mudah cek status BSU menggunakan NIK KTP hanya lewat ponsel yang dirangkum Okezone, Rabu (2/7/2025).

BSU atau Bantuan Subsidi Upah merupakan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada para pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah batas tertentu.

Tujuannya adalah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi.

Pada 2025, BSU tetap dilanjutkan dengan nominal bantuan Rp600.000 per penerima.