Cair Awal Juli 2025! Bansos PKH dan Sembako Rp400 Ribu Masuk Rekening, Ini Rinciannya

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan update penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hingga Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos tersalurkan ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Per 1 Juli 2025 Kemensos telah menyalurkan bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara itu, bantuan untuk program sembako telah diberikan kepada lebih dari 15 juta keluarga atau 84,71 persen dari total sasaran. Nilai bantuan tersebut tercatat sebesar Rp9,2 triliun.

Selain itu, bantuan tambahan sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan (penebalan bantuan) juga telah tersalurkan kepada jumlah KPM yang sama dengan total nilai Rp6,19 triliun.

"Presiden berharap penyaluran bansos kuartal kedua dan tambahan bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

Meski realisasi penyaluran cukup tinggi, masih ada sekitar 3 juta lebih KPM yang belum menerima bantuan. Kendala ini disebabkan oleh aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mengharuskan penyaluran bansos dilakukan secara nontunai melalui bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Sebelumnya, sebagian bansos disalurkan melalui PT Pos Indonesia, namun saat ini proses itu dialihkan ke perbankan.

Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian bagi kelompok masyarakat tertentu seperti lansia non-produktif, penyandang disabilitas berat, penderita penyakit kronis, warga di daerah terpencil, dan komunitas adat terpencil. Mereka tetap menerima bansos melalui Pos karena keterbatasan akses ke layanan perbankan.

“Bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan Himbara, kami tetap menyalurkan bantuan melalui Pos Indonesia,” ungkapnya.