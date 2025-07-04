Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cair Awal Juli 2025! Bansos PKH dan Sembako Rp400 Ribu Masuk Rekening, Ini Rinciannya

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |06:02 WIB
Cair Awal Juli 2025! Bansos PKH dan Sembako Rp400 Ribu Masuk Rekening, Ini Rinciannya
Cair Awal Juli 2025! Bansos PKH dan Sembako Rp400 Ribu Masuk Rekening, Ini Rinciannya (Foto: Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan update penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hingga Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos tersalurkan ke belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Per 1 Juli 2025 Kemensos telah menyalurkan bansos PKH 8 juta lebih KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara itu, bantuan untuk program sembako telah diberikan kepada lebih dari 15 juta keluarga atau 84,71 persen dari total sasaran. Nilai bantuan tersebut tercatat sebesar Rp9,2 triliun.

Selain itu, bantuan tambahan sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan (penebalan bantuan) juga telah tersalurkan kepada jumlah KPM yang sama dengan total nilai Rp6,19 triliun.

"Presiden berharap penyaluran bansos kuartal kedua dan tambahan bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 

Meski realisasi penyaluran cukup tinggi, masih ada sekitar 3 juta lebih KPM yang belum menerima bantuan. Kendala ini disebabkan oleh aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mengharuskan penyaluran bansos dilakukan secara nontunai melalui bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Sebelumnya, sebagian bansos disalurkan melalui PT Pos Indonesia, namun saat ini proses itu dialihkan ke perbankan.

Namun, aturan tersebut memberikan pengecualian bagi kelompok masyarakat tertentu seperti lansia non-produktif, penyandang disabilitas berat, penderita penyakit kronis, warga di daerah terpencil, dan komunitas adat terpencil. Mereka tetap menerima bansos melalui Pos karena keterbatasan akses ke layanan perbankan.

“Bagi kelompok masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan Himbara, kami tetap menyalurkan bantuan melalui Pos Indonesia,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192051/bansos_di_desember_2025-od8R_large.png
Ini Penerima Bansos Rp300.000 untuk Warga Jakarta Cair di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191774/bansos-IWFr_large.jpg
Bansos Rp300.000 untuk Warga Jakarta Cair di Desember 2025, Ini Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191645/pekerja-ndE6_large.jpg
Pekerja di Jakarta Dapat Bonus Akhir Tahun, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191578/gus_ipul-vR2E_large.jpg
Bukan Rp10.000, Gus Ipul Minta Purbaya Naikkan Dana Jaminan Hidup Korban Bencana Jadi Rp15.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188244/bsu_di_desember-7avA_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Lanjut di 2026? Ini Respons Menko Airlangga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement