HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Tarif Ojol Naik 15 Persen 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |08:11 WIB
5 Fakta Tarif Ojol Naik 15 Persen 
Tarif Ojol Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tarif ojek online (ojol) berencana naik sebesar 8 hingga 15 persen mendapat sorotan berbagai pihak. 

Berikut fakta-fakta tarif ojol naik 15 persen yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/7/2025). 

1. Belum Tentu Berikan Keuntungan 

Ekonom Piter Abdullah menilai kenaikan tarif ojol tersebut belum tentu memberikan keuntungan bagi pengemudi maupun industri, justru berisiko menurunkan minat penumpang.

"Kenaikan tarif harus jelas tujuannya. Untuk siapa kenaikan ini? Jika membebani penumpang, tapi tidak menjamin pendapatan pengemudi naik, maka itu bukan kebijakan yang bijak," ujar Piter, Jakarta.

2. Memiliki Dampak yang Perlu Dikaji

Dia mengingatkan, baik kenaikan maupun penurunan tarif memiliki dampak yang perlu dikaji secara menyeluruh.

Menurunkan tarif bisa merugikan pengemudi, sementara menaikkan tarif bisa mengurangi jumlah penumpang, yang ujungnya juga menurunkan omzet pengemudi dan perusahaan aplikasi. 

 

Halaman:
1 2
