Segini Harta Kekayaan Lauren Sanchez, Istri CEO Amazon Jeff Bezos

JAKARTA - Segini harta kekayaan Lauren Sanchez, istri CEO Amazon Jeff Bezos. Lauren adalah seorang jurnalis, pilot, pengusaha dan penulis buku yang sukses yang membangun kekayaannya sendiri.

Namun, dia sering terlihat mendampingi sang miliarder di tempat umum.

Berikut harta kekayaan Lauren Sanchez, istri CEO Amazon Jeff Bezos yang telah dirangkum Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Harta Kekayaan

Menurut data Celebrity Net Worth, kekayaan pribadi Lauren Sanchez diperkirakan mencapai USD30 juta atau sekitar Rp485 miliar.

Angka-angka ini berasal dari berbagai bidang yang ia pelajari, seperti penyiaran, penerbangan, dan industri kreatif.

Karir Lauren di media sudah lama. Ia telah menjadi pembawa acara seperti Good Day Los Angeles, Extra, dan The View, dan bahkan dia pernah menerima penghargaan Emmy Award untuk penampilannya di layar kaca.