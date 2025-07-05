Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Lauren Sanchez, Istri CEO Amazon Jeff Bezos

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |01:10 WIB
Segini Harta Kekayaan Lauren Sanchez, Istri CEO Amazon Jeff Bezos
Harta Kekayaan Istri Jeff Bezos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan Lauren Sanchez, istri CEO Amazon Jeff Bezos. Lauren adalah seorang jurnalis, pilot, pengusaha dan penulis buku yang sukses yang membangun kekayaannya sendiri. 

Namun, dia sering terlihat mendampingi sang miliarder di tempat umum.

Berikut harta kekayaan Lauren Sanchez, istri CEO Amazon Jeff Bezos yang telah dirangkum Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Harta Kekayaan

Menurut data Celebrity Net Worth, kekayaan pribadi Lauren Sanchez diperkirakan mencapai USD30 juta atau sekitar Rp485 miliar. 

Angka-angka ini berasal dari berbagai bidang yang ia pelajari, seperti penyiaran, penerbangan, dan industri kreatif.

Karir Lauren di media sudah lama. Ia telah menjadi pembawa acara seperti Good Day Los Angeles, Extra, dan The View, dan bahkan dia pernah menerima penghargaan Emmy Award untuk penampilannya di layar kaca.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement