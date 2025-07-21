Prabowo Pastikan Penerima Bansos 18 Juta Keluarga Tidak Berkurang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) kepada 18 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan mengurangi kuota bansos.

“Untuk bansos tidak ada yang dikurangi, bahkan Presiden memberikan penebalan bansos kepada 18 juta lebih KPM,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, dikutip Senin (21/7/2025).

Gus Ipul membeberkan penebalan bansos dilakukan khusus untuk Juni dan Juli 2025. KPM yang biasanya menerima Rp600 ribu, mendapatkan dukungan tambahan sebanyak Rp200 ribu untuk 2 bulan.

"Artinya 18 juta lebih KPM menerima Rp1 juta di triwulan kedua,” ujarnya.

Dia menuturkan pencoretan bansos akan dilakukan jika KPM dinilai telah naik kelas, yaitu hidup lebih sejahtera, berdaya dan mandiri. Selanjutnya akan dialihkan kepada yang berhak di desil 1 hingga desil 4 DTSEN.

Meski begitu, jika ada yang merasa keberatan soal bansos, ia mempersilakan untuk melapor dengan melampirkan data-data lengkap.