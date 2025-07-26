Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Rugi Pekan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |15:00 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Rugi Pekan Ini
. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan meroket 3,17% ke level 7.543. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah saham paling untung dan rugi selama sepekan perdagangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan meroket 3,17% ke level 7.543.

Berdasarkan data perdagangan BEI, terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan sepanjang pekan ini.

Berikut saham paling naik di pekan ini:

1. PT Pradiksi Gunatama Tbk (HADE) memimpin saham top gainers dengan kenaikan 60,53% ke level Rp915.

2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menguat 54,65% ke level Rp133.

3. PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 48,24% ke level Rp126.

4. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) naik 45,91% ke level Rp232.

5. PT Sinarmas Multi Artha Tbk (SMMA) naik 43,90% ke level Rp22.700.

6. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) naik 43,33% ke level Rp258.

7. PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik 41,52% ke level Rp346.725.

8. PT Argo Pantes Tbk (ARGO) naik 37,72% ke level Rp1.935.

9. PT Arthavest Tbk (ARTA) naik 36,65% ke level Rp3.840.

10. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) naik 33,94% ke level Rp442.

Sedangkan pada jajaran top losers pekan ini:

1. PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) turun 37,70% ke level Rp352.

2. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) turun 32,72% ke level Rp730.

3. PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) turun 24,79% ke level Rp440.

4. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) turun 24,58% ke level Rp181.

 

