JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah saham paling untung dan rugi selama sepekan perdagangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan meroket 3,17% ke level 7.543.
Berdasarkan data perdagangan BEI, terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan sepanjang pekan ini.
1. PT Pradiksi Gunatama Tbk (HADE) memimpin saham top gainers dengan kenaikan 60,53% ke level Rp915.
2. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menguat 54,65% ke level Rp133.
3. PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) naik 48,24% ke level Rp126.
4. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) naik 45,91% ke level Rp232.
5. PT Sinarmas Multi Artha Tbk (SMMA) naik 43,90% ke level Rp22.700.
6. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) naik 43,33% ke level Rp258.
7. PT DCI Indonesia Tbk (DCII) naik 41,52% ke level Rp346.725.
8. PT Argo Pantes Tbk (ARGO) naik 37,72% ke level Rp1.935.
9. PT Arthavest Tbk (ARTA) naik 36,65% ke level Rp3.840.
10. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) naik 33,94% ke level Rp442.
1. PT Merry Riana Edukasi Tbk (MERI) turun 37,70% ke level Rp352.
2. PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) turun 32,72% ke level Rp730.
3. PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) turun 24,79% ke level Rp440.
4. PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) turun 24,58% ke level Rp181.