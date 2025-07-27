Resmi Berlaku, Ini Tarif Tol Padang-Sicincin

JAKARTA - Tarif Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Padang-Sicincin sepanjang 36 km resmi ditetapkan dan akan berlaku dalam waktu dekat. Tol Padang-Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).



Penetapan tarif tol ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 672/KPRT/M/2025 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Pekanbaru Padang Seksi Sicincin–Padang yang ditetapkan pada 16 Juli 2025.



Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa sebelum tarif diberlakukan, perusahaan telah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal komunikasi.



"Kami telah mengedukasi masyarakat terkait rencana pemberlakuan tarif ini melalui berbagai platform, mulai dari media konvensional, media sosial, media luar ruang seperti spanduk dan baliho, hingga siaran radio lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar memahami informasi ini secara menyeluruh," ujar Adjib dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (27/7/2025).



Dia menjelaskan bahwa sebelum dioperasikan, ruas tol ini telah melewati Uji Laik Fungsi (ULF) pada 22–24 Januari 2025 dan selanjutnya memperoleh Sertifikat Laik Fungsi Operasi (SLFO) pada 30 April 2025 dari Kementerian PU.



"Dengan lolosnya ULF dan terbitnya SLFO maupun Kepmen, Jalan Tol Padang-Sicincin telah resmi dinyatakan aman dan layak digunakan oleh masyarakat umum," katanya.