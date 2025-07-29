Harga Emas Antam Logam Mulia Anjlok 4 Hari Berturut-turut, Makin Jauh dari Rp2 Juta per Gram

Harga Emas Antam Logam Mulia Anjlok 4 Hari Berturut-turut, Makin Jauh dari Rp2 Juta per Gram (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam hari ini kembali turun Rp8.000 menjadi Rp1.906.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.914.000 per gram. Penurunan harga emas Antam logam mulia ini terjadi empat hari berturut-turut sejak Jumat kemarin.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp8.000 ke Rp1.752.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Selasa (29/7/2025):