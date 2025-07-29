2 Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT Tahap 3 Secara Online

JAKARTA – 2 cara cek penerima bansos PKH BPNT tahap 3 secara online. Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 di tahun ini.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima, kini bisa melakukan pengecekan secara online. Berikut 2 cara cek penerima bansos PKH BPNT tahap 3 secara online.

Bansos PKH dan BPNT merupakan program bantuan rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Adapun pencairan bansos tahap 3 ini telah dimulai sejak Juli 2025 dan dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2025.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk segera mengecek status penerimaan agar tidak ketinggalan proses pencairan dana. Berikut ini dua cara mudah untuk mengecek penerima bansos PKH dan BPNT tahap 3 secara online:

1. Cek melalui website resmi Kemensos

Cara pertama yang bisa dilakukan yaitu melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan alamat lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP

- Ketik nama lengkap sesuai KTP

- Masukkan kode huruf captcha yang muncul

- Klik tombol "Cari Data"

Setelah itu, sistem akan menampilkan data apakah nama Anda tercantum sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025.

2. Cek melalui aplikasi Cek Bansos

Cara kedua, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Google Play Store. Aplikasi ini resmi dirilis oleh Kemensos RI. Berikut langkahnya:

Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store

- Buka aplikasi tanpa perlu login

- Pilih menu “Cek Bansos” dan masukkan data yang diminta

- Cek status apakah Anda termasuk penerima PKH dan BPNT tahap 3

- Hasil pengecekan akan langsung muncul jika Anda termasuk dalam daftar penerima