Disebut Sarang Pengangguran, Begini Tanggapan Hipmi

JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dituding jadi organisasi sarang pengangguran.

Menurut Pendiri Hipmi, Abdul Latief, Hipmi justru menjadi wadah transformasi para pengangguran menjadi pelaku usaha.

“Hipmi memang sarang pengangguran, tapi Hipmi mengubah pengangguran menjadi pebisnis,” kata Abdul Latief dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPMI Jaya 2025, dikutip Selasa (29/7/2025).

Dia menilai kekuatan Hipmi terletak pada kemampuannya mengubah stigma tersebut menjadi realita baru. Menurutnya, Hipmi terbukti berhasil mencetak pengusaha tangguh dan berdaya saing.

“Keunikan Hipmi justru terletak pada kemampuannya dalam mengolah potensi beragam tersebut menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujar Abdul Latief.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Hipmi Jaya, Ryan Haroen. Dirinya menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pengingat atas filosofi dasar pendirian Hipmi, yaitu mencetak pemimpin usaha yang berdikari dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Latief bukan sekadar refleksi, tapi juga tantangan bagi kami untuk menjaga relevansi HIPMI sebagai ruang pembelajaran dan pembentukan karakter pengusaha sejati,” jelas Ryan.