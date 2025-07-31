Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia, Ini Jurus Geber Ekonomi Semester II-2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |14:59 WIB
S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia, Ini Jurus Geber Ekonomi Semester II-2025
S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia, Ini Jurus Geber Ekonomi Semester II-2025 (Foto: Menko Airlangga/Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga pemeringkat S&P Global kembali mengafirmasi peringkat kredit jangka panjang Indonesia pada BBB dan jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil pada Selasa 29 Juli 2025.

Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kesinambungan disiplin fiskal Indonesia dan prospek ekonomi yang tetap positif, meskipun menghadapi ketidakpastian eksternal yang meningkat.

Lembaga S&P menilai Pemerintah akan terus menjaga defisit tahunan dalam batas maksimal 3% terhadap PDB. Selain itu, pembangunan di industri berbasis komoditas dan investasi di sektor hilir dapat berkontribusi menjaga ketahanan eksternal dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Lembaga S&P juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat, sekitar 5% per tahun selama 2–3 tahun ke depan, meski pertumbuhan pada tahun 2025 diperkirakan sedikit melambat akibat penurunan belanja infrastruktur. 

Permintaan domestik diprediksi akan menjadi motor utama pertumbuhan didukung oleh program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah serta potensi investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara.

"Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2025," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Airlangga menambahkan, langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus untuk memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174557/motogp-YArf_large.jpg
Efek MotoGP Mandalika 2025, Hotel Penuh hingga Penerbangan Meningkat ke Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171889/tito-aBgZ_large.jpg
Bertemu Purbaya, Mendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat 2 Mesin Penggerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169831/luhut-dcUy_large.png
7 Desakan Darurat Ekonomi, Begini Sikap Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166809/menko_airlangga-OKi4_large.png
Tenang Investor, Ini Bukti Fundamental Ekonomi Indonesia Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162985/prabowo_subianto-GVqe_large.png
Prabowo Pamer Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen, Yakin Bakal Terus Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement