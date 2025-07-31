Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.200 per Liter, Ini Daftar Lengkap BBM Pertamina

Harga BBM Pertamax dari Rp12.500 per liter turun menjadi Rp12.200. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025 mengalami perubahan. Untuk BBM RON 92, Pertamax turun pada awal bulan tersebut.

Mengutip data dari MyPertamina, Kamis (31/7/2025), harga BBM Pertamax dari Rp12.500 per liter turun menjadi Rp12.200. Selain itu, Pertamina juga menurunkan harga BBM Pertamax Turbo dan Pertamax Green.

Di awal bulan Agustus, Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.500 menjadi Rp13.200 per liter.

Sementara itu, untuk BBM Pertamina yang naik: Dexlite dari Rp13.320 per liter naik menjadi Rp13.850, dan Pertamina Dex dari Rp13.650 per liter naik menjadi Rp14.150 per liter.

Sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025:

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.200 per liter