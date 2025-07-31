Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.200 per Liter, Ini Daftar Lengkap BBM Pertamina

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |23:04 WIB
Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.200 per Liter, Ini Daftar Lengkap BBM Pertamina
Harga BBM Pertamax dari Rp12.500 per liter turun menjadi Rp12.200. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025 mengalami perubahan. Untuk BBM RON 92, Pertamax turun pada awal bulan tersebut.

Mengutip data dari MyPertamina, Kamis (31/7/2025), harga BBM Pertamax dari Rp12.500 per liter turun menjadi Rp12.200. Selain itu, Pertamina juga menurunkan harga BBM Pertamax Turbo dan Pertamax Green.

Di awal bulan Agustus, Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.500 menjadi Rp13.200 per liter.

Sementara itu, untuk BBM Pertamina yang naik: Dexlite dari Rp13.320 per liter naik menjadi Rp13.850, dan Pertamina Dex dari Rp13.650 per liter naik menjadi Rp14.150 per liter.

Sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025:

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.200 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667/bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665/spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180655/bbm-xQyg_large.jpg
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180650/harga_bbm-5VKx_large.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180639/mekanik_soal_motor_brebet_karena_bbm-PuoR_large.jpg
Soal Motor Brebet di Jatim, Mekanik: Tak Semua Gegara BBM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180625/bbm-lMxi_large.png
Sisir 300 SPBU di Jatim, Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Tercampur Air
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement