HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina per 1 Agustus, Ada yang Naik dan Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |22:01 WIB
Harga BBM Pertamina per 1 Agustus, Ada yang Naik dan Turun
Harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru per 1 Agustus 2025. Harga BBM Pertamina ada yang naik dan ada pula yang turun.

Mengutip data dari MyPertamina, Kamis (31/7/2025), harga BBM Pertamina yang turun di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green.

Di awal bulan Agustus, Pertamax dari Rp12.500 per liter turun menjadi Rp12.200. Pertamax Turbo juga turun dari Rp13.500 menjadi Rp13.200 per liter.

Sementara itu, untuk BBM Pertamina yang naik. Dexlite dari Rp13.320 per liter naik jadi Rp13.850. Pertamina Dex dari Rp13.650 per liter naik jadi Rp14.150 per liter.

Sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina per 1 Agustus 2025:

Pertalite: Rp10.000 per liter

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertamax: Rp12.200 per liter

 

