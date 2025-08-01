Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Digital Entertainment (MSIN) Raih Pendapatan Rp1,878 Triliun di Semester I-2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |08:09 WIB
MNC Digital Entertainment (MSIN) Raih Pendapatan Rp1,878 Triliun di Semester I-2025
Pendapatan MNC Digital Entertainment (MSIN) Naik 15 Persen di Semester I-2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), divisi digital PT Media Nusantara Citra Tbk ( MNCN), menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat pada Semester I-2025, dengan total pendapatan mencapai Rp1,878 triliun, meningkat 15% dari Rp1,637 triliun pada periode yang sama tahun lalu. 

Pertumbuhan YoY yang solid ini mencerminkan keberhasilan strategi monetisasi digital Perseroan yang berkelanjutan dan kemampuannya untuk memanfaatkan pertumbuhan industri digital yang terus berkembang.

Pada semester pertama 2025, pendapatan dari konten, IP, dan lainnya mencapai Rp921 miliar, mencerminkan peningkatan 4% YoY.

Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan yang lebih tinggi untuk portofolio konten MSIN yang berjumlah lebih dari 300.000 jam, termasuk peningkatan lisensi pihak ketiga dengan platform media dan streaming internasional. 

Konten live-action maupun animasi, baik dalam format panjang maupun pendek, berkontribusi pada momentum ini. 

Selain itu, peningkatan supply konten kepada Grup Free-to-Air (FTA) MNCN semakin mendorong kenaikan pendapatan di segmen ini.

Pendapatan terkait periklanan naik 5% YoY menjadi Rp684 miliar pada Semester I-2025, dibandingkan dengan Rp654 miliar pada Semester I-2024. 

 

Halaman:
1 2
