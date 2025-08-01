Pengeluaran Ongkos Transportasi Warga Bekasi Paling Tinggi, Hampir Sentuh Rp2 Juta per Bulan

JAKARTA - Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (ITM), Kemenhub, Risal Wasal mengatakan pengeluaran biaya transportasi perkotaan masyarakat masih tergolong tinggi dan dibawah standar internasional.

Risal mengatakan, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup (hasil survey BPS).

Padahal pengeluaran ideal untuk biaya transportasi menurut world bank paling tinggi 10 persen.

"Rata-rata total biaya (transportasi) yang dikeluarkan warga Jakarta itu Rp 1,59 juta per bulan (11,82 persen dari total pengeluaran)," ujarnya dalam acara integrasi transportasi di sektor darat, perkeretaapian, udara, dan laut di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Risal mengungkapkan masyarakat Bekasi paling besar mengeluarkan uang untuk biaya transportasi harian sekitar Rp1,9 juta perbulan atau setara 14,02 persen dari total biaya hidup.

Kemudian warga Depok tercatat menjadi kota dengan biaya transportasi tertinggi secara persentase yakni sebesar Rp1,8 juta per bulan atau 16,32 persen dan Surabaya dengan Rp1,6 juta per bulan atau 13,71 persen.