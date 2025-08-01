Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengeluaran Ongkos Transportasi Warga Bekasi Paling Tinggi, Hampir Sentuh Rp2 Juta per Bulan 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |12:04 WIB
Pengeluaran Ongkos Transportasi Warga Bekasi Paling Tinggi, Hampir Sentuh Rp2 Juta per Bulan 
Pengeluaran Ongkos Tranportasi Warga Bekasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (ITM), Kemenhub, Risal Wasal mengatakan pengeluaran biaya transportasi perkotaan masyarakat masih tergolong tinggi dan dibawah standar internasional. 

Risal mengatakan, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup (hasil survey BPS). 

Padahal pengeluaran ideal untuk biaya transportasi menurut world bank paling tinggi 10 persen.

 "Rata-rata total biaya (transportasi) yang dikeluarkan warga Jakarta itu Rp 1,59 juta per bulan (11,82 persen dari total pengeluaran)," ujarnya dalam acara integrasi transportasi di sektor darat, perkeretaapian, udara, dan laut di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Risal mengungkapkan masyarakat Bekasi paling besar mengeluarkan uang untuk biaya transportasi harian sekitar Rp1,9 juta perbulan atau setara 14,02 persen dari total biaya hidup. 

Kemudian warga Depok tercatat menjadi kota dengan biaya transportasi tertinggi secara persentase yakni sebesar Rp1,8 juta per bulan atau 16,32 persen dan Surabaya dengan Rp1,6 juta per bulan atau 13,71 persen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180254/indomaret-eA1w_large.jpeg
Kemenko PM Tegaskan Tak Matikan Indomaret dan Alfamart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179280/debt_collector-nNGl_large.jpg
Bolehkah Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan di Jalanan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179274/ekonomi_kreatif-lOHe_large.jpg
Hekrafnas 2025, Wamenekraf: Bisa Naikkan Ekonomi Kreatif Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179147/pemerintah-K1kN_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bond Senilai Rp13,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement