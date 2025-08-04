Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPSLB Bank Mandiri Tunjuk Riduan Jadi Dirut dan Henry Panjaitan Wadirut, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |10:36 WIB
RUPSLB Bank Mandiri Tunjuk Riduan Jadi Dirut dan Henry Panjaitan Wadirut, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
RUPSLB Bank Mandiri Tunjuk Riduan Jadi Dirut dan Henry Pandjaitan Wadirut, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru (Foto: Okezone)
JAKARTA - Riduan ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Riduan menggantikan posisi Darmawan Junaidi.

Perombakan posisi Dirut Bank Mandiri ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri yang digelar hari ini, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dalam RUPSLB Bank Mandiri diputuskan memberhentikan Darmawan Junaidi dari posisi Direktur Utama dan Toni EB Subari dari jabatan Direktur Operasi. 

Posisi Direktur Utama Bank Mandiri kini ditempati Riduan, sementara Henry Panjaitan ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama. 

Adapun Timothy Utama menduduki jabatan Direktur Operasi dan Sunarto menjadi Direktur Information Technology.

Selain itu, Bank Mandiri juga menambah satu anggota dewan komisaris, yakni Zulkifli Zaini yang dipercaya sebagai Komisaris Independen.

Dengan perubahan ini, susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri adalah:

Komisaris Bank Mandiri

Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto
Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali
Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris: Luky Alfirman*
Komisaris: Yuliot*
Komisaris Independen: Mia Amiati*
Komisaris Independen: Zulkifli Zaini*

 

