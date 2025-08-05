3 Profil Risiko Investor Reksa Dana yang Perlu Diketahui Sebelum Investasi

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Sebelum memutuskan untuk memilih suatu produk investasi, sebaiknya seorang investor memahami terlebih dahulu seperti apa profil risikonya. Masing-masing investor memiliki profil risiko yang berbeda antara investor yang satu dengan investor yang lain. Profil risiko akan membantu investor dalam memilih instrumen dan produk investasi sesuai dengan karakteristiknya.

Secara umum terdapat 3 macam profil risiko yang dikategorikan berdasarkan tingkat keberanian investor dalam menanggung risiko investasi. MotionTrade telah merangkum 3 profil tersebut, yaitu:

1. Konservatif

Investor tipe konservatif biasanya memilih investasi yang rendah risiko serta menginginkan nilai imbal hasil atau return yang cenderung stabil. Sebagian besar orang-orang yang termasuk dalam tipe konservatif didominasi oleh investor pemula yang baru mulai tertarik dengan dunia investasi. Investor dengan profil risiko konservatif cocok memilih reksa dana pasar uang yang dikenal minim risiko.

MotionTrade juga menyediakan fitur “Auto Invest” untuk mengoptimalkan dana yang mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) yang akan secara otomatis diinvestasikan dengan persetujuan nasabah ke produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) pilihan nasabah, sehingga mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal.

2. Moderat

Investor dengan tipe moderat memiliki profil risiko sedang. Investor tipe moderat umumnya memiliki tujuan investasi dalam jangka menengah. Ciri-ciri investor tipe moderat biasanya menginginkan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi tidak terlalu berani mengambil risiko besar, sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan, dan memilih menginvestasikan dananya di beberapa instrumen. Investor tipe ini cenderung menyebarkan dananya ke beberapa jenis reksa dana seperti reksadana pendapatan tetap atau reksa dana campuran.