Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data BPS Ungkap Rojali di Mal Benar Nyata, Ini Buktinya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:28 WIB
Data BPS Ungkap Rojali di Mal Benar Nyata, Ini Buktinya
Data BPS Ungkap Rojali di Mal Benar Nyata, Ini Buktinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi rumah tangga tumbuh menjadi 4,97 persen pada kuartal II-2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,93 persen.

Konsumsi rumah tangga pun memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 54,25 persen. 

BPS mengungkapkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kuat pada kuartal II 2025 tidak hanya didorong oleh kebutuhan primer dan mobilitas, tetapi juga oleh fenomena pergeseran belanja dari metode konvensional (offline) ke digital (online). Hal ini membuktikan bahwa fenomena rombongan jarang beli (Rojali) di mal benar adanya, karena masyarakat belanja lewat online.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, konsumsi rumah tangga memang menunjukkan tren positif, terutama untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi. Namun, dia menekankan adanya faktor baru yang turut berperan signifikan.

"Jadi ada hal yang baru yang mungkin belum pernah dibuka tadi adalah fenomena adanya shifting dari belanja secara offline ke belanja online yang barangkali belum pernah diungkap," kata Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (5/8/2025).

Edy menyebut, data perdagangan melalui elektronik dari e-retail dan marketplace menunjukkan pertumbuhan lebih dari 7 persen. Hal ini adalah data yang baru pertama kali didapatkan BPS dan menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan konsumsi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181706/purbaya-6Qen_large.jpg
Ini Catatan Purbaya soal Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181497/ekonomi_indonesia-uUap_large.jpg
Jawa dan Sulawesi Juara, Catat Pertumbuhan Ekonomi Paling Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181493/ekonomi_indonesia-5tZX_large.jpg
Orang RI Masih Gemar Belanja, Motor Penggerak Ekonomi Tumbuh 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181482/ekonomi_indonesia-bAGY_large.png
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181478/kota-HYcK_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883/lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement