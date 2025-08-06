IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.534

, Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |09:23 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 7.534 pada hari ini Rabu (6/8/2925).

Bergerak fluktuatif, indeks sempat pullback ke 7.509, sebelum akhirnya melaju hingga 7.540 dalam semenit pertama.

Sebanyak 258 saham menguat, 154 melemah, dan 544 lainnya stagnan.

1. Nilai Transaksi Saham

Nilai transaksi awal menyentuh Rp675,4 miliar, dengan volume 1,14 miliar lembar saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak variatif seperti LQ45, IDX30, JII, hingga MNC36.

Sektor yang tumbuh meliputi infrastruktur, bahan baku, transportasi, teknologi, energi, dan konsumer siklikal. Sisanya masih bertahan melemah.