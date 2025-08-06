Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Uji Resistance 7.680, Berikut Rekomendasi Sahamnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |08:09 WIB
IHSG Hari Ini Uji Resistance 7.680, Berikut Rekomendasi Sahamnya
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,68% ke level 7.515 pada perdagangan terakhir dan Investor asing mencatatkan net foreign sell sebesar Rp552 miliar.

IHSG ditutup menguat didorong oleh rilis data pertumbuhan ekonomi Kuartal II yang melebihi ekspektasi pasar.

“Secara teknikal, indeks bertahan di atas support 7.470 dan berpotensi menguat terbatas menuju resistance di 7.680,” tulis BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya, Rabu (6/8/2025). 

Rekomendasi saham hari ini seperti, Gojek Tokopedia PT hari ini (GOTO), Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) dan PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II 2025.

 

