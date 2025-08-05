IHSG Sesi I Menguat ke 7.536 Usai Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025

, Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |12:32 WIB

IHSG Sesi I (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 71,96 poin atau 0,396 persen ke 7.536 pada perdagangan sesi pertama Selasa (5/8/2025). Hal ini usai Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pada penutupan perdagangan sesi I, terdapat 301 saham menguat, 331 saham melemah dan 324 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dari 15,6 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 naik 1,48 persen ke 799,39, indeks JII naik 0,77 persen ke 525,99, indeks IDX30 naik 1,18 persen ke 416,60 dan indeks MNC36 naik 1,10 persen ke 319,50.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi menguat 0,21 persen, konsumer non siklikal naik 0,76 persen, konsumer siklikal naik 1,67 persen, keuangan naik 1,20 persen, infrastruktur naik 1,47 persen, properti naik 0,83 persen, bahan baku menguat 0,03 persen, transportasi naik 0,45 persen, industri melemah 0,61 persen, teknologi naik 1,02 persen, kesehatan turun 0,60 persen.