Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp9.000 Jadi Rp1.950.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun Rp9.000 menjadi Rp1.950.000 per gram pada hari ini, Rabu (6/8/2025).

Dikutip dari laman Logam Mulia, Rabu (6/8/2025) adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.796.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.