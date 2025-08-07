Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke Level 7.540

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |12:47 WIB
IHSG Sesi I Naik ke Level 7.540
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  naik 37,02 poin atau 0,49 persen ke 7.540 pada perdagangan sesi pertama, Kamis (7/8/2025).

Pada penutupan perdagangan sesi I, terdapat 272 saham menguat, 343 saham melemah dan 341 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,3 triliun dari 19,1 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Saham Konsolidasi

Indeks LQ45 naik 1,11 persen ke 798,38, indeks JII naik 1,61 persen ke 530,45, indeks IDX30 naik 0,20 persen ke 412,12 dan indeks MNC36 naik 0,22 persen ke 316,70.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi melemah 0,11 persen, konsumer non siklikal naik 0,04 persen, konsumer siklikal naik 1,81 persen, keuangan naik 0,02 persen, infrastruktur turun 1,18 persen, properti turun 0,48 persen, bahan baku naik 1,22 persen, transportasi naik 0,19 persen, industri menguat 0,84 persen, teknologi menguat 0,55 persen, kesehatan menguat 0,24 persen.  

 

