Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mulai Dipasok, Pertagas Geber Proyek Pipa BBM Cikampek-Plumpang

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:35 WIB
Mulai Dipasok, Pertagas Geber Proyek Pipa BBM Cikampek-Plumpang
Pertagas Dapat Pasokan Pipa BBM Cikampek-Plumpang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk telah mulai mengirimkan pipa BBM Cikampek-Plumpang. Hal ini merupakan salah satu implementasi kerja sama antara Krakatau Steel dengan PT Pertamina Gas (Pertagas).

Pertagas akan mendapat pasokan pipa baja untuk Proyek Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM (bahan bakar minyak ) Cikampek – Plumpang sepanjang 96 KM. 

Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sembiring mengatakan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam pemanfaatan produk dalam negeri yang diproduksi PT Krakatau Pipe Industries.

“Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertagas mendukung upaya induk usaha untuk mengoptimalkan komponen dalam negeri dalam proyek BUMN agar dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Indra, pembangunan pipa BBM sepanjang 96 km yang menghubungkan Terminal Cikampek ke Terminal Plumpang merupakan sinergi Pertamina Group, dimana Pertamina Patra Niaga sebagai pemilik proyek dan Pertagas sebagai kontraktor.

“Pipa BBM ini merupakan bagian dari jaringan distribusi utama dari Kilang Balongan ke Plumpang, yang menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun. Infrastruktur ini sangat vital untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, yang menyerap sekitar 30% konsumsi nasional,” jelas Indra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188//umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182118//bbm_hijau-aOlE_large.jpg
BBM Pertamax Green 95 dengan Kandungan Etanol 5%, Sudah Dijual di 170 SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033//bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022//bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181928//spbu_pertamina-SdI6_large.jpg
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080//bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement