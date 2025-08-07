Mulai Dipasok, Pertagas Geber Proyek Pipa BBM Cikampek-Plumpang

JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk telah mulai mengirimkan pipa BBM Cikampek-Plumpang. Hal ini merupakan salah satu implementasi kerja sama antara Krakatau Steel dengan PT Pertamina Gas (Pertagas).

Pertagas akan mendapat pasokan pipa baja untuk Proyek Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM (bahan bakar minyak ) Cikampek – Plumpang sepanjang 96 KM.

Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sembiring mengatakan kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam pemanfaatan produk dalam negeri yang diproduksi PT Krakatau Pipe Industries.

“Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertagas mendukung upaya induk usaha untuk mengoptimalkan komponen dalam negeri dalam proyek BUMN agar dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Indra, pembangunan pipa BBM sepanjang 96 km yang menghubungkan Terminal Cikampek ke Terminal Plumpang merupakan sinergi Pertamina Group, dimana Pertamina Patra Niaga sebagai pemilik proyek dan Pertagas sebagai kontraktor.

“Pipa BBM ini merupakan bagian dari jaringan distribusi utama dari Kilang Balongan ke Plumpang, yang menyalurkan sekitar 4,6 juta kiloliter BBM per tahun. Infrastruktur ini sangat vital untuk menjamin keandalan pasokan BBM ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta, yang menyerap sekitar 30% konsumsi nasional,” jelas Indra.