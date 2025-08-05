Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pertamina Buka Suara soal Sumur Gas Meledak di Subang

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |09:54 WIB
Pertamina Buka Suara soal Sumur Gas Meledak di Subang
Pertamina Lakukan Penanganan di Sumur Gas Subang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina EP Subang Field mengkonfirmasi insiden di Gas line CO2 Removal yang terjadi di Stasiun Pengumpul Subang, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, pada Selasa, 5 Agustus 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.  

Manager Communication Relations & CID Pertamina EPP Pinto Budi Bowo Laksono mengatakan pada pukul 06.41 WIB api berhasil dipadamkan oleh Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP Subang Field yang bergerak cepat melakukan penanganan teknis dengan melakukan pemadaman sumber api dan melakukan tindakan mitigasi untuk mengendalikan kondisi.

"Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai dengan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang diberlakukan Perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/8/2025). 

Dalam insiden tersebut, dua pekerja mengalami cidera luka bakar dan dalam keadaan sadar penuh. 

Kedua korban mendapatkan penanganan pertama di RS Hamori Subang. Selanjutnya korban dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan dan perawatan lebih lanjut.

"Pertamina EP memastikan situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Pertamina EP telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
