IHSG Diprediksi Menguat ke Level 7.590, Ini Saham Rekomendasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak menguat pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Fokus pelaku pasar akan tertuju pada pengumuman daftar saham yang masuk ke dalam indeks MSCI.

“Kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat dalam range 7.459–7.590,” ujar pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto, dalam risetnya, Jumat (8/8/2025).

Pada perdagangan Kamis (7/8/2025), IHSG ditutup melemah tipis sebesar 13,57 poin atau 0,18 persen menuju 7.490,18.

Meski terkoreksi, posisi indeks dinilai masih aman karena bertahan di atas area bottoming.

Beberapa emiten yang disebut-sebut berpeluang masuk yakni MYOR, ENRG, PTRO, SSIA, AADI, UNVR, LSIP, SMRA, ERAA, ANTM, AMMN, CUAN, dan DSSA.

“Mana yang nantinya resmi masuk ke indeks ini kemungkinan akan langsung disambut dengan euforia dan penguatan signifikan di awal sesi perdagangan hari ini,” tulisnya.

Dari sisi arus dana asing, IHSG mencatat net buy senilai Rp127 miliar dengan saham-saham seperti AMMN, FILM, ANTM, BBRI, dan BMRI menjadi incaran.