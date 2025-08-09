Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Cara Mudah Melihat ID Pelanggan PLN

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:08 WIB
6 Cara Mudah Melihat ID Pelanggan PLN
6 cara mudah untuk melihat ID pelanggan PLN. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA — Berikut 6 cara mudah untuk melihat ID pelanggan PLN. ID pelanggan PLN adalah data penting yang digunakan untuk mengecek tagihan listrik bulanan maupun mengisi token listrik prabayar.

Namun, masyarakat terkadang lupa atau kehilangan ID tersebut sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran. Tenang, ada beberapa cara mudah untuk mengetahui ID pelanggan PLN. Berikut panduannya:

1. Cek Struk Pembayaran Listrik

Cara paling cepat adalah dengan melihat struk pembayaran listrik sebelumnya. ID pelanggan biasanya tertera dalam bentuk angka 11 atau 12 digit, yang bisa ditemukan di bagian atas atau tengah struk.

2. Cek Meteran Listrik

ID pelanggan juga bisa ditemukan langsung di meteran listrik di rumah. Biasanya, ID tersebut tercetak di dekat barcode yang menempel pada meteran.

3. Melalui Aplikasi PLN Mobile

Aplikasi PLN Mobile memudahkan berbagai kebutuhan kelistrikan, termasuk untuk mengecek ID pelanggan. Caranya:

Unduh aplikasi PLN Mobile di Play Store atau App Store

Login ke akun yang terdaftar

Masukkan nama pelanggan sesuai yang terdaftar di sistem

4. Hubungi Call Center PLN

Kamu juga bisa menelepon Call Center PLN di nomor 123. Sampaikan bahwa kamu ingin mengetahui ID pelanggan. Siapkan data seperti nama lengkap, alamat, dan nomor meteran untuk proses verifikasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
