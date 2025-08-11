Segini Harta Kekayaan El Rumi yang Baru Menang Adu Tinju dengan Jefri Nichol

JAKARTA – Segini harta kekayaan El Rumi yang baru menang adu tinju dengan Jefri Nichol.

Selain prestasinya di ring, putra kedua musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini ternyata memiliki beragam sumber penghasilan yang membuat kekayaannya tak bisa dipandang sebelah mata.

El Rumi merupakan seorang musisi, sejak kecil El sudah diarahkan oleh orang tuanya menjadi anak band bersama saudaranya.

Selain itu El Rumi merupakan seorang CEO dari sebuah aplikasi karaoke yang ditunjuk oleh ayahnya karena disinyalir El Rumi memiliki latar Pendidikan di University of Westminster.

El Rumi juga memiliki sebuah chanel Youtube yang memiliki 683 subscriber serta akun Instagram yang memiliki pengikut sekitar 5,7 juta dan sering dibanjiri dengan endorsement.