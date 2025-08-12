Harta Kekayaan Jefri Nichol yang Baru Kalah Adu Tinju 38 Detik dengan El Rumi

JAKARTA – Harta kekayaan Jefri Nichol yang baru kalah adu tinju 38 detik dengan El Rumi. Pertandingan tinju antara Jefri Nichol dan El Rumi kembali digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025). Dalam laga rematch ini, El Rumi berhasil meraih kemenangan cepat hanya dalam waktu 38 detik pada ronde pertama.

Kekalahan ini tak mengurangi perhatian publik terhadap Jefri Nichol.

Aktor kelahiran Jakarta, 15 Januari 1999. Kariernya di dunia hiburan dimulai sejak 2013 sebagai bintang FTV dan sinetron, salah satunya Kami Rindu Ayah.

Namanya kemudian semakin dikenal berkat peran dalam film Pertaruhan, Dear Nathan, Jailangkung, hingga Surat Cinta untuk Starla. Ia juga pernah membintangi serial web seperti Paradise Garden.

Selain dari seni peran, Jefri Nichol memperoleh pendapatan sebagai model iklan untuk sejumlah merek ternama dan menjadi wajah promosi bagi berbagai produk di media sosial. Ia tercatat pernah bekerja sama dengan brand olahraga, minuman energi, hingga produsen perangkat elektronik.

Tidak hanya itu, Jefri juga memiliki bisnis di bidang kecantikan.

Pada 2021, ia meluncurkan produk perawatan kulit berupa surface mist, yang kemudian berkembang dengan rilis parfum berlabel Night with You.