Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Jefri Nichol yang Baru Kalah Adu Tinju 38 Detik dengan El Rumi

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |22:16 WIB
Harta Kekayaan Jefri Nichol yang Baru Kalah Adu Tinju 38 Detik dengan El Rumi
Harta Kekayaan Jefri Nichol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan Jefri Nichol yang baru kalah adu tinju 38 detik dengan El Rumi. Pertandingan tinju antara Jefri Nichol dan El Rumi kembali digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025). Dalam laga rematch ini, El Rumi berhasil meraih kemenangan cepat hanya dalam waktu 38 detik pada ronde pertama.

Kekalahan ini tak mengurangi perhatian publik terhadap Jefri Nichol. 

Aktor kelahiran Jakarta, 15 Januari 1999. Kariernya di dunia hiburan dimulai sejak 2013 sebagai bintang FTV dan sinetron, salah satunya Kami Rindu Ayah. 

Namanya kemudian semakin dikenal berkat peran dalam film Pertaruhan, Dear Nathan, Jailangkung, hingga Surat Cinta untuk Starla. Ia juga pernah membintangi serial web seperti Paradise Garden.

Selain dari seni peran, Jefri Nichol memperoleh pendapatan sebagai model iklan untuk sejumlah merek ternama dan menjadi wajah promosi bagi berbagai produk di media sosial. Ia tercatat pernah bekerja sama dengan brand olahraga, minuman energi, hingga produsen perangkat elektronik.
Tidak hanya itu, Jefri juga memiliki bisnis di bidang kecantikan. 

Pada 2021, ia meluncurkan produk perawatan kulit berupa surface mist, yang kemudian berkembang dengan rilis parfum berlabel Night with You. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement