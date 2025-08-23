Orang Sukses Terlihat dari 90 Hari Pertama Bekerja, Ini Rahasianya

Orang Sukses Terlihat dari 90 Hari Pertama Bekerja, Ini Rahasianya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara seseorang memulai pekerjaan baru dapat menjadi penentu penting bagi pengalaman kerja di perusahaan dan menuju kesuksesan. Hal ini mulai dari hubungan yang terjalin dan peluang yang terbuka.

Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Chief People Officer Walmart Donna Morris mengatakan, 90 hari pertama dalam pekerjaan baru adalah momen krusial yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dia menekankan kesuksesannya selama puluhan tahun sebagai eksekutif banyak dipengaruhi oleh pendekatan komunikatif dan jelas di tiga bulan awal setiap peran barunya.

“Dalam 90 hari pertama, lakukan sebanyak mungkin untuk benar-benar memahami dengan siapa Anda bekerja, bagaimana mereka bekerja, dan apa yang diharapkan dari Anda,” ujar Morris, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Dia menyarankan agar karyawan aktif memanfaatkan keterampilan interpersonal untuk membangun komunikasi dengan atasan, manajer, maupun rekan kerja. Tidak hanya menanyakan soal pekerjaan dan tanggung jawab, tetapi juga memahami bagaimana mereka bekerja secara optimal di tempat kerja.

Morris juga berpendapat untuk menjadi pendengar aktif terhadap pendapat orang lain. Ini dapat meningkatkan pengaruh dan membuat seseorang lebih disukai di lingkungan kerja.

Pandangan ini turut diperkuat oleh Alison Wood Brooks, profesor madya di Universitas Harvard. Dia menyebutkan mendengarkan tanggapan rekan kerja dengan sungguh-sungguh juga dapat membuat seseorang terlihat lebih cerdas.