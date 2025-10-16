Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi

BONTANG - Badak LNG, anak usaha Pertamina Hulu Energi (PHE), melalui 4 pilar kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) aktif terlibat dalam upaya pembangunan Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Di bidang pemberdayaan, perusahaan berkolaborasi dengan masyarakat mendesain dan menjalankan berbagai program yang memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara optimal. Salah satunya adalah program "Waste Free Ocean for Future Fit Society" yang menyasar pengolahan produk perikanan laut dan limbah yang dihasilkannya.

Program tersebut berawal dari keprihatinan Sugiyono, warga lokal yang resah melihat banyaknya hasil tangkap nelayan, yang tak terolah akibat faktor cuaca dan berakhir menjadi limbah. Sugiyono melihat hasil tangkapan nelayan, khususnya ikan-ikan kecil sejenis teri, paling banyak terbuang akibat minimnya pengolahan dan kurangnya permintaan lokal.

Selanjutnya, Sugiyono pun mencoba menghubungi Badak LNG yang diketahuinya kerap membantu masyarakat melalui kegiatan CSR-nya. Gayung bersambut, idenya untuk mengembangkan pengolahan ikan teri dan limbah ikan mendapat dukungan dari Badak LNG.

Pada tahun 2024, Sugiyono bersama kelompoknya "Berkah Laut Berjaya" memulai usaha pengolahan teri dan tepung ikan dengan dukungan perusahaan. Selain membangun workshop tempat usaha, Badak LNG juga muncul dengan inovasi kontainer pengering yang bisa menghilangkan kendala faktor cuaca dalam proses pengolahan, sekaligus menekan risiko limbah.

"Alhamdulillah sekarang kami bisa menampung hasil tangkapan nelayan sekaligus menambah penghasilan bagi anggota kelompok yang melakukan pengolahan," ungkap mantan guru SD yang kini kerap dipanggil Giyono Teri tersebut saat ditemui di tempat usahanya di Bontang dikutip Kamis (16/10/2025).